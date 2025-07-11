Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов сделал жесткое заявление о Трампе

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем телеграм-канале заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — не друг России, он пытается сделать все, что выгодно для Вашингтона.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем телеграм-канале заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — не друг России, он пытается сделать все, что выгодно для Вашингтона.

По мнению российского генерала, хозяину Белого дома не под силу «по щелчку» закрыть тот или иной вопрос. Командир «Ахмата» призвал не надеяться на то, что все скоро встанет на свои места.

Глава американского государства будет пытаться всячески оторвать Россию от ее настоящих союзников, отметил он. «Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьезную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», — поделился своей точкой зрения Алаудинов.

До этого сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в посте дал президенту США Дональду Трампу прозвище Американец. Экс-президент России также указал на то, что американский лидер в очередной раз катается на политических качелях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше