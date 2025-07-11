Алаудинов сделал жесткое заявление о Трампе

Глава американского государства будет пытаться всячески оторвать Россию от ее настоящих союзников, отметил он. «Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьезную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», — поделился своей точкой зрения Алаудинов.