Алаудинов сделал жесткое заявление о Трампе

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем телеграм-канале заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — не друг России, он пытается сделать все, что выгодно для Вашингтона.
По мнению российского генерала, хозяину Белого дома не под силу «по щелчку» закрыть тот или иной вопрос. Командир «Ахмата» призвал не надеяться на то, что все скоро встанет на свои места.
Глава американского государства будет пытаться всячески оторвать Россию от ее настоящих союзников, отметил он. «Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьезную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», — поделился своей точкой зрения Алаудинов.
До этого сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в посте дал президенту США Дональду Трампу прозвище Американец. Экс-президент России также указал на то, что американский лидер в очередной раз катается на политических качелях.