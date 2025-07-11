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Глава Башкирии подписал указ о грантах в креативной индустрии

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о грантах на поддержку проектов в сфере креативных индустрий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Источник: Башинформ

Ежегодные гранты выделяется для развития в республике креативных (творческих) индустрий как «базового сектора креативной экономики и обеспечения государственной поддержки проектов в сфере креативных индустрий», отмечается в указе. Их получат субъекты креативных индустрий, соответствующие требованиям федерального закона «О развитии творческих индустрий в РФ».

Общий годовой объем бюджетных ассигнований на выплату грантов в 2025 году составляет 25 млн рублей. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

Напомним, в мае 2025 года Глава Башкортостана Радий Хабиров провел первый «Час креативных индустрий». На данный момент в республике определены 14 направлений по креативным индустриям.

В качестве мер поддержки предлагаются гранты Главы РБ, налоговые каникулы, компенсации затрат на работу с маркетплейсами и рекламу в интернете, а также другие меры.

Для плотной работы с предпринимателями, работающими в этой сфере, выбраны семь пилотных муниципалитетов: Уфа, Стерлитамак, Агидель, Сибай, Бирский, Чишминский, Белорецкий районы. Предлагается также создать при главах муниципалитетов должность советника на общественных началах, который бы смог активно взаимодействовать с креативщиками.