Глава Башкирии подписал указ о грантах в креативной индустрии

Для плотной работы с предпринимателями, работающими в этой сфере, выбраны семь пилотных муниципалитетов: Уфа, Стерлитамак, Агидель, Сибай, Бирский, Чишминский, Белорецкий районы. Предлагается также создать при главах муниципалитетов должность советника на общественных началах, который бы смог активно взаимодействовать с креативщиками.