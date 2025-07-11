Глава Башкирии подписал указ о грантах в креативной индустрии

Ежегодные гранты выделяется для развития в республике креативных (творческих) индустрий как «базового сектора креативной экономики и обеспечения государственной поддержки проектов в сфере креативных индустрий», отмечается в указе. Их получат субъекты креативных индустрий, соответствующие требованиям федерального закона «О развитии творческих индустрий в РФ».
Общий годовой объем бюджетных ассигнований на выплату грантов в 2025 году составляет 25 млн рублей. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.
Напомним, в мае 2025 года Глава Башкортостана Радий Хабиров провел первый «Час креативных индустрий». На данный момент в республике определены 14 направлений по креативным индустриям.
В качестве мер поддержки предлагаются гранты Главы РБ, налоговые каникулы, компенсации затрат на работу с маркетплейсами и рекламу в интернете, а также другие меры.
Для плотной работы с предпринимателями, работающими в этой сфере, выбраны семь пилотных муниципалитетов: Уфа, Стерлитамак, Агидель, Сибай, Бирский, Чишминский, Белорецкий районы. Предлагается также создать при главах муниципалитетов должность советника на общественных началах, который бы смог активно взаимодействовать с креативщиками.