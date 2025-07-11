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Появились кадры штурма российскими бойцами Зеленой Долины в ДНР

В ходе боев за село российские военные подбирались к укрытиям противника, чтобы забросить туда мины.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры штурма российскими бойцами села Зеленая Долина в ДНР.

Информация о переходе Зеленой Долины под контроль российских войск появилась 9 июля.

По информации военных Telegram-каналов, перед штурмом села по находившимся на его территории боевикам ВСУ ударили российская авиация и артиллерия.

Судя по опубликованному видео, в ходе боев за населенный пункт российские военные подбирались к блиндажам и укрытиям противника и забрасывали туда мины.

При штурме села использовались разведывательные беспилотники и ударные дроны.

Согласно сведениям украинских ресурсов, в ходе боев за Зеленую Долину российские бойцы применили «плащи-невидимки».