Появились кадры штурма российскими бойцами Зеленой Долины в ДНР

В Сети появились кадры штурма российскими бойцами села Зеленая Долина в ДНР.
Информация о переходе Зеленой Долины под контроль российских войск появилась 9 июля.
По информации военных Telegram-каналов, перед штурмом села по находившимся на его территории боевикам ВСУ ударили российская авиация и артиллерия.
Судя по опубликованному видео, в ходе боев за населенный пункт российские военные подбирались к блиндажам и укрытиям противника и забрасывали туда мины.
При штурме села использовались разведывательные беспилотники и ударные дроны.
Согласно сведениям украинских ресурсов, в ходе боев за Зеленую Долину российские бойцы применили «плащи-невидимки».