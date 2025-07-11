Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Инициатива предполагала, что работодатель будет обязан сокращать рабочий день по просьбе сотрудника: при температуре выше +28,5 градусов — на один час, при +29 градусах и выше — на два часа, а при +30,5 градусах и выше — на четыре часа. Законопроект был направлен на защиту здоровья работников и устранение правового пробела, поскольку действующее законодательство не содержит четких норм, регулирующих этот вопрос.