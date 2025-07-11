Путин поздравил ветерана ВОВ из Красноярска со 100-летием

В ходе беседы ветер​ан рассказал о своей жизни и показал фотоальбом, в котором хранятся вековые воспоминания. Иван Трофимович родился в деревне Хохловка Тюхтетского района Красноярского края, затем его семья переехала в Красноярск, где он в 14 лет устроился работать на завод Красмаш. В 1941 году его призвали в армию и направили в военную школу сержантского состава. К 1944 году парень уже командовал пулеметно-миномётным взводом, затем конвоировал пленных немцев, взятых при освобождении Бобруйска. После победы над Японией принимал участие в сопровождении пленных в Ташкент. В 1945 году Иван Козлов вернулся в Красноярск и на родной завод, где проработал 42 года.​