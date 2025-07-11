Путин поздравил ветерана ВОВ из Красноярска со 100-летием

В день рождения, 10 июля, представители администрации и соцзащиты вручили юбиляру именные поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, а также подарки и цветы.
В ходе беседы ветеран рассказал о своей жизни и показал фотоальбом, в котором хранятся вековые воспоминания. Иван Трофимович родился в деревне Хохловка Тюхтетского района Красноярского края, затем его семья переехала в Красноярск, где он в 14 лет устроился работать на завод Красмаш. В 1941 году его призвали в армию и направили в военную школу сержантского состава. К 1944 году парень уже командовал пулеметно-миномётным взводом, затем конвоировал пленных немцев, взятых при освобождении Бобруйска. После победы над Японией принимал участие в сопровождении пленных в Ташкент. В 1945 году Иван Козлов вернулся в Красноярск и на родной завод, где проработал 42 года.
Иван Козлов награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За Победу над Японией», является обладателем знака «Отличный минометчик» и удостоен звания Почётный граждан Красноярска.
Иван Трофимович рассказал, что сейчас почти не выходит из дома, но очень любит принимать гостей. По хозяйству ему помогают дети и внуки. Главным залогом долголетия юбиляр назвал жизнерадостность:
«Моя душа еще полна надежды и силы — хочется жить, бороться и надеяться на лучшее каждый день».