«Так вам и скажу»: Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

— Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, есть вещи, которые не комментируются, — цитирует слова Лаврова ТАСС.