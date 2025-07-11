Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Так вам и скажу»: Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не стал высказываться по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой американского лидера Доналда Трампа — «так я вам и скажу».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не стал высказываться по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой американского лидера Доналда Трампа — «так я вам и скажу».

Журналисты попросили политика дать свой комментарий о новом плане по Украине, который Рубио упомянул по итогам их встречи.

— Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, есть вещи, которые не комментируются, — цитирует слова Лаврова ТАСС.

В МИД России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.

По словам госсекретаря Белого дома, в ходе встречи дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые прежде не озвучивались.

Кроме того, Рубио объяснил, что Трамп недоволен позицией России в вопросе окончания украинского конфликта, поскольку Москва в этом контексте не проявляет гибкости.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше