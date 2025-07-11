«Так вам и скажу»: Лавров процитировал Трампа в ответ на вопрос по Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не стал высказываться по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой американского лидера Доналда Трампа — «так я вам и скажу».
Журналисты попросили политика дать свой комментарий о новом плане по Украине, который Рубио упомянул по итогам их встречи.
— Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, есть вещи, которые не комментируются, — цитирует слова Лаврова ТАСС.
В МИД России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.
По словам госсекретаря Белого дома, в ходе встречи дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые прежде не озвучивались.
Кроме того, Рубио объяснил, что Трамп недоволен позицией России в вопросе окончания украинского конфликта, поскольку Москва в этом контексте не проявляет гибкости.