Лондон и Париж устроили сговор в борьбе с нелегальными мигрантами

Он также защищал концепцию безопасных путей предоставления убежища, несмотря на возражения правых популистов. «Мы принимаем настоящих просителей убежища, потому что это правильно, что мы предоставляем убежище тем, кто в нем больше всего нуждается, — сказал британский премьер. — Но есть и кое-что еще, более практичное, а именно то, что мы просто не можем решить такую проблему, как остановка лодок, действуя в одиночку и говоря нашим союзникам, что мы не будем играть в мяч. Вот почему сегодняшнее соглашение так важно, потому что мы решим это, как и многие другие наши проблемы, работая сообща».