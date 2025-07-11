Лондон и Париж устроили сговор в борьбе с нелегальными мигрантами

Мигранты, прибывающие в Великобританию на небольших судах, будут возвращены во Францию в рамках того, что Кир Стармер назвал новаторским соглашением, которое, как надеется британское правительство, значительно сократит число людей, незаконно пересекающих Ла-Манш.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон объявили об этом плане в четверг на военной базе Нортвуд в конце трехдневного государственного визита президента Франции, пишет The Guardian.
В рамках пилотной схемы «один вход, один выход» британские власти будут задерживать некоторых из тех, кто пересекает Ла-Манш, и отправлять их обратно во Францию, взамен принимая во Франции просителей убежища, которые могут доказать, что у них есть семейные связи в Великобритании.
Масштаб и сроки реализации этой программы неизвестны, но, тем не менее, это первый случай, когда между двумя странами было заключено подобное соглашение, отмечает The Guardian. Кроме того, впервые лондонское правительство увеличило количество безопасных маршрутов, по которым лица, ищущие убежища, могут попасть в Великобританию.
Выступая на совместной пресс-конференции, Стармер сказал: «Здесь нет худа без добра, но объединив усилия, применив новую тактику и новый уровень намерений, мы, наконец, сможем переломить ситуацию. Впервые мигранты, прибывающие на небольших лодках, будут задержаны и в кратчайшие сроки возвращены во Францию».
Макрон также приветствовал эту схему, но неоднократно обвинял Brexit в том, что количество людей, незаконно пересекающих Ла-Манш, увеличилось.
«Многие люди объясняли, что Brexit позволит эффективнее бороться с нелегальной миграцией», — сказал он. «Но после Brexit у Великобритании нет соглашения о нелегальной миграции с ЕС»…
Ожидается, что пилотный проект начнется в ближайшие недели и будет включать безопасный и контролируемый маршрут, «открытый только для тех, кто не пытался нелегально въехать в Великобританию», — сказал премьер-министр.
У тех, кто пересек Ла-Манш, будут собраны биометрические данные в иммиграционном центре Мэнстона, а те, кто был признан подходящим для участия в пилотном соглашении, будут задержаны.
Стармер отказался сообщить, как будут отбираться люди для возвращения во Францию, но тем, кто, как считается, имеет на это право, будет сообщено, что их заявление неприемлемо в Великобритании, поскольку они прибыли из безопасной страны. У людей будет возможность ссылаться на любые исключительные обстоятельства, которые могут означать, что они не подходят для возвращения.
Тем, кто находится во Франции и желает поехать в Великобританию, будет разрешено подать заявление через онлайн-платформу, и в случае успеха им будет разрешено ходатайствовать о предоставлении убежища в Великобритании.
Согласно сообщению, опубликованному в Le Monde ранее на этой неделе, пилотный проект приведет к возвращению только 50 человек в неделю, что составляет лишь малую часть от числа тех, кто переходит границу. Стармер не опроверг это сообщение, но отказался сообщить, сколько людей будет возвращено в рамках пилотного проекта.
Макрон отказался сообщить, будет ли эта схема расширяться, как обещали британские официальные лица. Он сказал: «Я полностью привержен тому, чтобы она заработала, потому что это, безусловно, наше желание и наш общий интерес. И в этом пилотном проекте я хотел настоять на одном моменте — на том, что существует сдерживающий эффект. Что мы хотим сделать, так это добиться именно такого сдерживающего эффекта, чтобы все эти контрабандисты поняли, что мы действуем эффективно, и у них больше нет интереса пытаться это сделать».
Он добавил, что хотел бы заручиться согласием других европейских стран, прежде чем приступать к реализации сделки, поскольку Испания, Италия, Греция, Мальта и Кипр выразили обеспокоенность.
Стармер отметил: «Это покажет другим, кто пытается проделать тот же путь, что и я, что это будет напрасно, и рабочих мест, которые им обещали в Великобритании, больше не будет из-за общенациональных мер борьбы с нелегальной занятостью, которые мы проводим в совершенно беспрецедентных масштабах».
Он также защищал концепцию безопасных путей предоставления убежища, несмотря на возражения правых популистов. «Мы принимаем настоящих просителей убежища, потому что это правильно, что мы предоставляем убежище тем, кто в нем больше всего нуждается, — сказал британский премьер. — Но есть и кое-что еще, более практичное, а именно то, что мы просто не можем решить такую проблему, как остановка лодок, действуя в одиночку и говоря нашим союзникам, что мы не будем играть в мяч. Вот почему сегодняшнее соглашение так важно, потому что мы решим это, как и многие другие наши проблемы, работая сообща».
Лидеры двух стран также договорились о более тесном сотрудничестве в использовании своих средств ядерного сдерживания — то, что Макрон назвал историческим и что может привести к совместному применению двумя странами своего оружия в случае нападения на Европу.
Макрон также призвал Стармера признать государство Палестина, к чему Франция подталкивала Великобританию в течение нескольких месяцев.
Оба президента не скупились на похвалы друг другу и отношениям, которые у них сложились в течение первого года пребывания Стармера у власти.
Макрон также дал несколько предвыборных советов своему коллеге-центристу. «Никогда не поддавайтесь искушению популизма, который является отрицанием науки или искажением фактов, — сказал он. — Популисты предложили вам ответ, который заключается в националистическом выходе. Проблемы бюджета, иммиграции, экономического роста девятилетней давности. Были ли они решены с помощью Brexit? Нет.».