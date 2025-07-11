Тысячи ВСУшников могут попасть в огненный мешок под Красноармейском

В Новоэкономическом за сутки уничтожены три пункта временной дислокации противника и более десятка единиц техники. Манёвр российской армии в Днепропетровской области вынудил ВСУ срочно перебрасывать силы и ослаблять другие участки фронта, что, по словам военных экспертов, ускоряет обрушение линии обороны.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра. Российские силы продолжают наносить удары по этому «карману» с нескольких направлений.