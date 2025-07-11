Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Администрация президента США опубликовала в соцсети Х* изображение Дональда Трампа в образе Супермена. Пост появился в аккаунте Белого дома.
На картинке, стилизованной под киноафишу, Трамп в костюме супергероя взлетает вверх. Взгляд американского лидера устремлен вдаль. Подпись под изображением гласит: «Правда, справедливость и американский путь».
В мае Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звездных войн».
Также администрация американского лидера продемонстрировала новый официальный портрет Дональда Трампа.
Ранее глава Белого дома опубликовал свое фото в образе Папы Римского.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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