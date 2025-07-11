Лавров передал Рубио слова украинских политиков о необходимости «уничтожать русню»

В свою очередь Рубио заявил, что во время встречи российских и американских дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые ранее не озвучивались. По его словам, он обсудил с Лавровым новый подход к завершению конфликта.