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Лавров передал Рубио слова украинских политиков о необходимости «уничтожать русню»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре выжимки из цитат главы киевского режима Владимира Зеленского и других украинских политиков о необходимости «уничтожать русню». Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил глава МИД РФ.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре выжимки из цитат главы киевского режима Владимира Зеленского и других украинских политиков о необходимости «уничтожать русню». Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил глава МИД РФ.

— Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, (украинского премьер-министра Дениса — прим. «ВМ») Шмыгаля, (главы офиса президента Украины Андрея — прим. «ВМ») Ермака, (советника офиса президента Украины Михаила — прим. «ВМ») Подоляка, где в прямую говорится о необходимости «уничтожать русню», — высказался Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания Россия-АСЕАН, ее трансляция доступна на Rutube.

При этом Сергей Лавров не стал комментировать заявления Марко Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой американского лидера Дональда Трампа: «Так я вам и скажу».

В свою очередь Рубио заявил, что во время встречи российских и американских дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые ранее не озвучивались. По его словам, он обсудил с Лавровым новый подход к завершению конфликта.

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