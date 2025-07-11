Лавров передал Рубио слова украинских политиков о необходимости «уничтожать русню»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре выжимки из цитат главы киевского режима Владимира Зеленского и других украинских политиков о необходимости «уничтожать русню». Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил глава МИД РФ.
— Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, (украинского премьер-министра Дениса — прим. «ВМ») Шмыгаля, (главы офиса президента Украины Андрея — прим. «ВМ») Ермака, (советника офиса президента Украины Михаила — прим. «ВМ») Подоляка, где в прямую говорится о необходимости «уничтожать русню», — высказался Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания Россия-АСЕАН, ее трансляция доступна на Rutube.
При этом Сергей Лавров не стал комментировать заявления Марко Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой американского лидера Дональда Трампа: «Так я вам и скажу».
В свою очередь Рубио заявил, что во время встречи российских и американских дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые ранее не озвучивались. По его словам, он обсудил с Лавровым новый подход к завершению конфликта.