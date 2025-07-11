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Лавров отказался комментировать слова Рубио о новом плане США по Украине

Лавров на встрече с Рубио подтвердил прежнюю позицию России по украинскому вопросу.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами отказался отвечать на вопрос по поводу заявлений госсекретаря США Марко Рубио о новом плане Вашингтона по украинскому конфликту.

Для этого российский министр использовал фразу американистика лидера Доанльда Трампа.

«Так я вам и скажу», — заявил глава внешнеполитического ведомства РФ по итогам встреч Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и глав МИД Восточноазиатского саммита (ВАС).

Вместе с тем Лавров отметил, что на встрече с Рубио он подтвердил прежнюю позицию России по украинскому вопросу. Руководитель российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что не обсуждал с госсекретарем США судьбу договора о Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).

Напомним, ранее в Сети появились видеозаписи, на которой министр иностранных дел РФ общается с Рубио в преддверии встречи глав МИД ВАС. На кадрах можно увидеть, как участники беседы что-то оживленно обсуждают.

До этого Марко Рубио выступил с заявлением о том, что американская сторона на встрече с представителями России 10 июля услышала предложения по Украине, которые прежде не выдвигались.

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