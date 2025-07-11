Лавров отказался комментировать слова Рубио о новом плане США по Украине

Вместе с тем Лавров отметил, что на встрече с Рубио он подтвердил прежнюю позицию России по украинскому вопросу. Руководитель российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что не обсуждал с госсекретарем США судьбу договора о Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).