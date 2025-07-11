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Лавров рассказал о планах Европы по войне с Россией

Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на проявления нацизма в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал резкое заявление в адрес европейских лидеров, обвинив их в стремлении начать войну против России. Выступая на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях АСЕАН в Малайзии, глава российского МИД подверг критике политику Германии, Франции и Великобритании.

«Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков забыл уроки истории и пытается по большому счету вновь поднять Европу для войны, не гибридной уже, для войны против России», — заявил Лавров.

Особое внимание министр уделил заявлениям канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы исчерпанности дипломатических способов урегулирования украинского конфликта. Лавров назвал это проявлением милитаристского курса и указал на опасные признаки возрождения нацизма в Европе.

«Если Европа опять к этому идет, — печально. Мы будем это в полной мере учитывать во всех сферах своего планирования», — предупредил глава российского МИД.

Прежде глава дипведомства отмечал, что все мировые трагедии начались с того, что европейцы совершали агрессивные действия против России. Только после окончания Второй мировой войны, когда Европа была слаба, лидерство «свободного мира» у них перехватили Соединенные Штаты Америки. И после этого большинство конфликтов инициировал уже Вашингтон.

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