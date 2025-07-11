Прежде глава дипведомства отмечал, что все мировые трагедии начались с того, что европейцы совершали агрессивные действия против России. Только после окончания Второй мировой войны, когда Европа была слаба, лидерство «свободного мира» у них перехватили Соединенные Штаты Америки. И после этого большинство конфликтов инициировал уже Вашингтон.