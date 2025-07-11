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Стало известно о планах Германии закупить у США больше истребителей

ФРГ планирует закупить у Соединенных Штатов дополнительные 15 истребителей F-35, пишет Politico.

ФРГ планирует закупить у Соединенных Штатов дополнительные 15 истребителей F-35, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что Норвегия направит в Польшу истребители F-35 американского производства с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Речь шла о том, что Норвегия отправит истребители F-35 для вклада в поддержание безопасности вокруг аэропорта в Жешуве и в польском воздушном пространстве, и это входит в рамки интегрированной системы ПВО и ПРО Североатлантического альянса.

По информации минобороны Норвегии, истребители прибудут к месту назначения осенью. По словам главы норвежского военного ведомства Туре О. Сандвика, помощь королевства направлена на защиту важнейшего узла в Польше для поддержки Украины.