Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

«Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости “уничтожать русню”. Юридически, а лучше физически», — сказал Лавров на пресс-конференции пятницу по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС).
По его словам, Киеву нужна «территориальная целостность» для того, чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически.
На уточняющий вопрос журналистов о том, на каком языке был передан этот документ, Лавров пояснил, что на английском. Министра также спросили как на подборку цитат отреагировал Рубио, Лавров ответил односложно: «Забрал».