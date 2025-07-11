Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских.

«Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости “уничтожать русню”. Юридически, а лучше физически», — сказал Лавров на пресс-конференции пятницу по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС).

По его словам, Киеву нужна «территориальная целостность» для того, чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически.

На уточняющий вопрос журналистов о том, на каком языке был передан этот документ, Лавров пояснил, что на английском. Министра также спросили как на подборку цитат отреагировал Рубио, Лавров ответил односложно: «Забрал».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше