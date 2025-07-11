Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

«Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости “уничтожать русню”. Юридически, а лучше физически», — сказал Лавров на пресс-конференции пятницу по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС).