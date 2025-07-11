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В Узбекистане прочное второе место по числу созданных СП сохраняет Россия

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане на 1 июля 2025 года действуют почти 3,1 тысячи предприятий с российским капиталом. Это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике. Об этом говорят данные Национального комитета по статистике.

Источник: Sputnik.uz

Отмечается, что в январе — марте предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане.

По данным ведомства, в Узбекистане на 1 июля 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 16 685 (+24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

С участием китайских инвесторов действует 4 192 предприятия (25,1% от общего числа всех действующих компаний с иностранным капиталом), российских — 3 098 (18,6%), турецких — 2 007 (12%).

При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий — 905. У инвесторов из Китая их 647, у турецких — 484.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане. Вложения российских компаний в экономику республики составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель совместных проектов составляет порядка $60 млрд.