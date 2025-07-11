В Узбекистане прочное второе место по числу созданных СП сохраняет Россия

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане на 1 июля 2025 года действуют почти 3,1 тысячи предприятий с российским капиталом. Это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике. Об этом говорят данные Национального комитета по статистике.