В Узбекистане прочное второе место по числу созданных СП сохраняет Россия

Отмечается, что в январе — марте предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане.
По данным ведомства, в Узбекистане на 1 июля 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 16 685 (+24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).
С участием китайских инвесторов действует 4 192 предприятия (25,1% от общего числа всех действующих компаний с иностранным капиталом), российских — 3 098 (18,6%), турецких — 2 007 (12%).
При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий — 905. У инвесторов из Китая их 647, у турецких — 484.
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане. Вложения российских компаний в экономику республики составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель совместных проектов составляет порядка $60 млрд.