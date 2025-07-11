Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что обилие разнообразных новостей из множества источников, очевидно, утомляет россиян. Политик отметил, что люди начинают склоняться к более глубоким, аналитическим материалам.
«Уже сейчас чувствуется сильная усталость от потребления больших объемов информации, обилия разноплановых источников. Тенденция разворачивается в другую сторону. Люди начинают тяготеть к комфортным, проработанным и достоверным материалам», — заявил представитель Кремля в интервью журналу «Эксперт».
Так Песков ответил на вопрос о том, как долго, по его мнению, продлится тренд на потребление большого количества новостей, причем коротких и часто очень упрощенных.
Как KP.RU писал ранее, по мнению представителя администрации президента РФ, кадровый дефицит в нашей стране ощущается в экономике России в целом — от строительства до проектирования авиадвигателей.