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В Кремле рассказали, как большое количество новостей влияет на граждан РФ

Песков заявил, что обилие разнообразных новостей утомляет россиян.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что обилие разнообразных новостей из множества источников, очевидно, утомляет россиян. Политик отметил, что люди начинают склоняться к более глубоким, аналитическим материалам.

«Уже сейчас чувствуется сильная усталость от потребления больших объемов информации, обилия разноплановых источников. Тенденция разворачивается в другую сторону. Люди начинают тяготеть к комфортным, проработанным и достоверным материалам», — заявил представитель Кремля в интервью журналу «Эксперт».

Так Песков ответил на вопрос о том, как долго, по его мнению, продлится тренд на потребление большого количества новостей, причем коротких и часто очень упрощенных.

Как KP.RU писал ранее, по мнению представителя администрации президента РФ, кадровый дефицит в нашей стране ощущается в экономике России в целом — от строительства до проектирования авиадвигателей.

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