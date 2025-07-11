Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беспрецедентное время»: Песков высказался о военной цензуре в условиях спецоперации

В связи с проведением специальной военной операции и усилением информационного давления на Россию, меры по контролю за информацией оправданы. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идёт и в информационном пространстве тоже», — указал представитель Кремля.

Комментируя закрытие ряда СМИ, Песков подчеркнул, что необходимо учитывать текущую ситуацию в стране. Он заявил, что игнорирование деятельности медиа, которые, по его мнению, целенаправленно подрывают репутацию России, было бы ошибкой.

А ранее Life.ru писал, что Россия ввела санкции против 15 европейских СМИ. Данное решение было принято в ответ на 16-й пакет санкций ЕС, который затронул восемь российских СМИ. При этом Россия готова пересмотреть свои ответные меры в отношении европейских СМИ, если ограничения, введённые против российских СМИ, будут сняты.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше