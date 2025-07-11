«Беспрецедентное время»: Песков высказался о военной цензуре в условиях спецоперации

А ранее Life.ru писал, что Россия ввела санкции против 15 европейских СМИ. Данное решение было принято в ответ на 16-й пакет санкций ЕС, который затронул восемь российских СМИ. При этом Россия готова пересмотреть свои ответные меры в отношении европейских СМИ, если ограничения, введённые против российских СМИ, будут сняты.