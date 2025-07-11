Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров передал Рубио сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку высказываний украинских руководителей о необходимости уничтожения русских. Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции после совещания Россия — АСЕАН.

Лавров передал госсекретарю США сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку высказываний украинских руководителей о необходимости уничтожения русских. Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции после совещания Россия — АСЕАН.

«Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости “уничтожать русню”. Юридически, а лучше физически», — заявил Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил министр, российская сторона считает подобные заявления доказательством того, что украинские власти рассматривают «территориальную целостность» страны как инструмент для подавления прав русского и русскоязычного населения. Несогласным с политикой Киева угрожает физическое уничтожение, подчеркнул Лавров.

Ранее Reuters сообщил, что ключевым вопросом встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым стал поиск новых путей для разрешения конфликта на территории Украины. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре в рамках министерского саммита государств — участников АСЕАН и продолжались около 50 минут. По итогам встречи ни Рубио, ни Лавров не выступили с комментариями для СМИ.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше