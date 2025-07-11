Лавров передал Рубио сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских

Ранее Reuters сообщил, что ключевым вопросом встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым стал поиск новых путей для разрешения конфликта на территории Украины. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре в рамках министерского саммита государств — участников АСЕАН и продолжались около 50 минут. По итогам встречи ни Рубио, ни Лавров не выступили с комментариями для СМИ.