Лавров передал Рубио сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских

Лавров передал госсекретарю США сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку высказываний украинских руководителей о необходимости уничтожения русских. Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции после совещания Россия — АСЕАН.
«Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости “уничтожать русню”. Юридически, а лучше физически», — заявил Лавров. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил министр, российская сторона считает подобные заявления доказательством того, что украинские власти рассматривают «территориальную целостность» страны как инструмент для подавления прав русского и русскоязычного населения. Несогласным с политикой Киева угрожает физическое уничтожение, подчеркнул Лавров.
Ранее Reuters сообщил, что ключевым вопросом встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым стал поиск новых путей для разрешения конфликта на территории Украины. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре в рамках министерского саммита государств — участников АСЕАН и продолжались около 50 минут. По итогам встречи ни Рубио, ни Лавров не выступили с комментариями для СМИ.