Из-за покушения на Трампа от работы отстранены шесть агентов Секретной службы

Куинн сказал CBS News, что Секретная служба несет полную ответственность за катастрофу в Пенсильвании, назвав это «оперативным провалом» и пообещав провести реформы для предотвращения будущих инцидентов. Он сказал, что с тех пор агентство внедрило беспилотники военного назначения и мобильные командные пункты для улучшения связи с местной полицией — технологии, которые отсутствовали во время митинга в Батлере.