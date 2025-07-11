Из-за покушения на Трампа от работы отстранены шесть агентов Секретной службы

Несколько агентов Секретной службы отстранены от работы в связи с попыткой убийства Трампа в 2024 году. Агентство обещает «устранить недостатки» после инцидента в Пенсильвании, когда снайпер произвел несколько выстрелов в сторону тогдашнего кандидата в президенты США, убив одного человека.
Шесть агентов Секретной службы были отстранены от работы без сохранения заработной платы после попытки убийства Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в июле прошлого года, пишет The Guardian.
Как сообщил CBS News заместитель директора агентства Мэтт Куинн, отстранение от работы составляет от 10 до 42 дней с потерей как зарплаты, так и пособий на время отсутствия.
Дисциплинарное взыскание было наложено почти через год после стрельбы 13 июля на выставочной площадке Butler farm, где 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов с незащищенной крыши, задев ухо Трампа и убив присутствовавшего на митинге пожарного Кори Комператоре.
Мэтт Куинн выступил в защиту решения агентства не увольнять агентов напрямую, заявив CBS News, что служба не будет «искать выход из этого кризиса».
«Мы собираемся сосредоточиться на первопричине и устранить недостатки, из-за которых мы оказались в такой ситуации», — сказал он, добавив, что временно отстраненный персонал вернется к выполнению сокращенных оперативных функций.
Стрельба выявила серьезные нарушения в системе безопасности, поскольку Крукс смог занять позицию в здании, откуда был хорошо виден Трамп, в то время кандидат в президенты США, напоминает The Guardian. Снайпер секретной службы в конце концов ликвидировал Крукса, но не раньше, чем злоумышленник убил Конкурента и ранил двух других посетителей трамповского мероприятия.
Два месяца спустя на его поле для гольфа во Флориде была предотвращена вторая попытка покушения на Трампа, пишет The Guardian. Подозреваемый Райан Раут, который, по словам властей, в течение 12 часов перед задержанием наблюдал за местечком на деревьях с огнестрельным оружием, не признал себя виновным.
Первое нападение, произошедшее в прямом эфире, спровоцировало возможную отставку директора секретной службы Кимберли Читл и послужило поводом для многочисленных расследований в Конгрессе. Двухпартийный отчет Палаты представителей, опубликованный в декабре, описал сбои в системе безопасности как «предотвратимые» и обвинил плохое руководство и подготовку в создании условий, в которых такие сбои могли произойти.
В докладе подчеркивались нарушения координации между Секретной службой и местными правоохранительными органами, а также назначение неопытного персонала на ответственные должности в области заблаговременного планирования.
Отдельное расследование, проведенное Сенатом в сентябре, показало, что стрельбу спровоцировали «многочисленные предсказуемые и предотвратимые сбои в планировании и эксплуатации», среди системных проблем были названы неясные обязанности, плохая координация и неисправное коммуникационное оборудование.
Куинн сказал CBS News, что Секретная служба несет полную ответственность за катастрофу в Пенсильвании, назвав это «оперативным провалом» и пообещав провести реформы для предотвращения будущих инцидентов. Он сказал, что с тех пор агентство внедрило беспилотники военного назначения и мобильные командные пункты для улучшения связи с местной полицией — технологии, которые отсутствовали во время митинга в Батлере.