Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ждите сюрпризов»: Лавров фразой Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине. Видео

Глава МИД России Сергей Лавров процитировал фразу президента США Дональда Трампа о «больших сюрпризах» по Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о новом плане по урегулированию конфликта на Украине, отказавшись раскрывать детали.

Лавров отказался давать комментарии по новому плану по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров процитировал фразу президента США Дональда Трампа о «больших сюрпризах» по Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о новом плане по урегулированию конфликта на Украине, отказавшись раскрывать детали.

«Хочу ответить словами Дональда Трампа. Так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов. Ну уж не знаю, насколько больших сюрпризов», — отметил Сергей Лавров на пресс-конференции. При этом он отказался давать дальнейшие комментарии.

Ранее прошла встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре (Малайзия). Как указал глава российского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи он подтвердил неизменность позиции России по урегулированию ситуации на Украине и повторил заявления президента страны Владимира Путина. По заявлению Рубио, сделанному после переговоров, стороны обсуждали «дорожную карту» завершения конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше