«Ждите сюрпризов»: Лавров фразой Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине. Видео

«Хочу ответить словами Дональда Трампа. Так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов. Ну уж не знаю, насколько больших сюрпризов», — отметил Сергей Лавров на пресс-конференции. При этом он отказался давать дальнейшие комментарии.