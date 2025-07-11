Без креста и отпевания: стало известно, как пройдут похороны Романа Старовойта

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта могут похоронить без отпевания и креста на могиле согласно православным канонам. Как отмечает StarHit, во время прощания с чиновником, которое проходило 10 июля в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), не было классического отпевания. Батюшка лишь прочитал короткую молитву в самом конце прощания.
В материале СМИ отмечается, что на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, где и похоронят Старовойта, должна стоять обычная табличка без христианской символики. Отмечается, что в гроб к экс-министру, согласно православным канонам, не должны класть погребальный венчик (ленту), а также нательным крестик. Кроме того, его тело не должно быть покрыто саваном.
Семья также не сможет заказать записки об упокоении, панихиды и сорокоусты за Старовойта, а поминки должны пройти в узком семейном кругу без кутьи. Отмечается, что близкие политика могут лишь попросить священника об утешительной молитве.
Как KP.RU писал ранее, снятый указом Владимира Путина с должности министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой — такова основная версия следственного комитета РФ. Тело вот уже бывшего министра нашли в подмосковном Одинцово.