Без креста и отпевания: стало известно, как пройдут похороны Романа Старовойта

В материале СМИ отмечается, что на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, где и похоронят Старовойта, должна стоять обычная табличка без христианской символики. Отмечается, что в гроб к экс-министру, согласно православным канонам, не должны класть погребальный венчик (ленту), а также нательным крестик. Кроме того, его тело не должно быть покрыто саваном.