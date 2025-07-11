Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без креста и отпевания: стало известно, как пройдут похороны Романа Старовойта

StarHit: Похороны экс-министра Старовойта пройдут без креста и молитв.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта могут похоронить без отпевания и креста на могиле согласно православным канонам. Как отмечает StarHit, во время прощания с чиновником, которое проходило 10 июля в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), не было классического отпевания. Батюшка лишь прочитал короткую молитву в самом конце прощания.

В материале СМИ отмечается, что на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, где и похоронят Старовойта, должна стоять обычная табличка без христианской символики. Отмечается, что в гроб к экс-министру, согласно православным канонам, не должны класть погребальный венчик (ленту), а также нательным крестик. Кроме того, его тело не должно быть покрыто саваном.

Семья также не сможет заказать записки об упокоении, панихиды и сорокоусты за Старовойта, а поминки должны пройти в узком семейном кругу без кутьи. Отмечается, что близкие политика могут лишь попросить священника об утешительной молитве.

Как KP.RU писал ранее, снятый указом Владимира Путина с должности министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой — такова основная версия следственного комитета РФ. Тело вот уже бывшего министра нашли в подмосковном Одинцово.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше