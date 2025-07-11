Российские регионы получат субсидии на инфраструктуру для переработки ТКО

Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году поручил кабмину предусмотреть в национальном проекте «Экологическое благополучие» формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.