Итоги второй встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио

Суслов пояснил, что в украинском вопросе Трамп не хочет добиваться полной капитуляции Киева — по этому направлению согласия между сторонами пока не достигнуто. «Если новое предложение по Украине и прозвучало, то реакция Рубио показывает, что оно не соответствует ожиданиям Вашингтона», — отметил эксперт. Он также предположил, что Рубио после разговора с Лавровым внес ясность в перспективу возможного одобрения Конгрессом нового пакета санкций.