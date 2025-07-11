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Итоги второй встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио

10 июля в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН министр иностранных дел России встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Их переговоры продлились 50 минут и стали второй встречей после Эр-Рияда.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

После диалога с Лавровым Рубио выразил неудовлетворенность ходом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Однако он отметил, что беседа была откровенной и значимой, а также сообщил, что обсудил с российским коллегой ряд идей, в том числе те, что связаны с «новым подходом» России по урегулированию ситуации на Украине.

«Нам нужно увидеть карту пути к завершению конфликта», — цитируют Рубио «Ведомости».

В сообщении МИД России по итогам переговоров в Малайзии говорится, что министры подтвердили взаимную готовность к поиску мирных решений в конфликтных ситуациях, возобновлению российско-американского сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также налаживанию беспрепятственных контактов между обществами двух стран. Отмечается, что этому может способствовать возобновление прямого авиасообщения между странами.

Также по информации российской стороны, в ходе встречи состоялась «обстоятельная сверка часов» по ключевым вопросам, включая урегулирование украинского кризиса, ситуацию в Сирии и вокруг Ирана. Москва выразила готовность продолжать «конструктивный и взаимоуважительный диалог».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров в Малайзии заявил, что в российско-американском диалоге нет замедления и отметил, что ближайшее время будут определены сроки третьего раунда консультаций, которые, скорее всего, состоятся до конца лета.

В комментарии «Ведомостям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что администрация Трампа продолжает активно участвовать в украинском вопросе и не намерена от него дистанцироваться, несмотря на резкие заявления американского президента. Эксперт уверен, что США не хотят снова ухудшать отношения с Россией, и страны будут продолжать диалог независимо от ситуации на Украине.

Суслов пояснил, что в украинском вопросе Трамп не хочет добиваться полной капитуляции Киева — по этому направлению согласия между сторонами пока не достигнуто. «Если новое предложение по Украине и прозвучало, то реакция Рубио показывает, что оно не соответствует ожиданиям Вашингтона», — отметил эксперт. Он также предположил, что Рубио после разговора с Лавровым внес ясность в перспективу возможного одобрения Конгрессом нового пакета санкций.

Если попытаться предположить, что именно Рубио имел в виду под «новыми подходами», то формально это может относиться к содержанию российского проекта меморандума, переданного Украине в прошлом месяце. Такое мнение высказал в беседе с «Ведомостями» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Эксперт допускает, что в Малайзии представители России и США могли лично обсудить проект меморандума, подготовленного Москвой.

По мнению Силаева, встреча Лаврова и Рубио носит важный характер, но вряд ли является решающей. Соединенные Штаты этим диалогом подтвердили свою заинтересованность в продолжении переговоров с Россией, хотя и не готовы способствовать выполнению Киевом условий Москвы.

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