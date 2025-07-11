Текслер наградил 16 семей с Южного Урала за любовь и верность

Здесь собрались шестнадцать семей. Каждая из них — пример счастья и стабильности, крепости брака на протяжении не менее 25 лет и внимательного отношения к воспитанию детей достойными членами общества. Каждой уважаемой семье достались памятные награды — медали «За любовь и верность», грамоты и цветы. Вручили их губернатор Алексей Текслер и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Также семьи получили уникальный подарок от священников Челябинской митрополии РПЦ — икону святых Петра и Февронии.