Текслер наградил 16 семей с Южного Урала за любовь и верность

Здесь собрались шестнадцать семей. Каждая из них — пример счастья и стабильности, крепости брака на протяжении не менее 25 лет и внимательного отношения к воспитанию детей достойными членами общества. Каждой уважаемой семье достались памятные награды — медали «За любовь и верность», грамоты и цветы. Вручили их губернатор Алексей Текслер и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Также семьи получили уникальный подарок от священников Челябинской митрополии РПЦ — икону святых Петра и Февронии.
«Вся наша страна основана и держится благодаря традиционным ценностям. Их сохранение является не просто важным семейным делом, это важное государственное дело», — отметил губернатор.
В числе награждённых были семьи участников СВО. Алексей Текслер сделал на этом акцент, поблагодарив родственников бойцов за воспитание «настоящих героев, которые сегодня защищают нашу страну».