Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о плане Макрона о 50 тыс. миротворцев на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане по увеличению численности франко-британских объединенных экспедиционных сил до 50 тыс. человек и их возможной отправке в качестве миротворцев на Украину. Рассказываем, что известно об общем армейском корпусе европейских стран и миссии по поддержке Киева.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Франция и Великобритания укрепляют партнерские отношения на фоне украинского конфликта и отказа США обеспечивать Европе гарантии безопасности. 10 июля французский президент и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили договор об углублении оборонного сотрудничества. Лидеры двух держав также провели заседание «коалиции желающих» в видеоформате.

По итогам визита на пресс-конференции на военной базе Нортвуд в Британии Эммануэль Макрон сделал заявление о наращивании совместных сил быстрого реагирования в пять раз.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек», — приводит слова президента Франции РБК со ссылкой на Le Figaro.

Французский лидер добавил, что эти силы станут группировкой, которую планируется использовать в боевых действиях в крупных военных конфликтах. Макрон уточнил, что франко-британский объединенный экспедиционный корпус может быть предоставлен в «распоряжение НАТО» и уже является существенным вкладом в деятельность «коалиции желающих».

Президент Франции также заявил, что франко-британский корпус мог бы стать основой миротворческих военных сил для отправки на Украину после урегулирования конфликта, чтобы предостеречь Кремль от нового наступления.

На пресс-конференции в Лондоне Эммануэль Макрон уточнил информацию о миротворческой миссии «коалиции желающих» на Украине после вступления в силу режима прекращения огня. Политик заявил, что страны объединения планируют обеспечивать порядок на украинской территории только с помощью патрулирования воздушного и морского пространства.

Макрон подчеркнул, что план патрулирования составили министры обороны Великобритании и Франции, а цель присутствия миротворцев на Украине — «обеспечить восстановление украинской армии». Политик добавил, что инициатива по созданию «коалиции желающих» для помощи Киеву — это «стратегический сигнал» Москве.

8 июля стало известно, что план Британии и Европы по размещению на Украине тысяч бойцов миротворческих сил отодвинут в сторону. Европейские союзники из «коалиции желающих» намерены сосредоточиться на поддержке украинской власти в ее войне на истощение с Россией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph. Причины отказа от первоначальной идеи отправить для поддержки Киева бойцов стран НАТО — неудачи Дональда Трампа в процессе урегулирования украинского кризиса, отказ Пентагона предоставить гарантии безопасности для европейских военных и несогласие ряда стран ЕС командировать своих солдат на Украину.

Теперь члены «коалиции желающих» планируют увеличить объемы поставок вооружения Киеву и помочь оборонной промышленности Украины. Также западные сторонники Украины готовятся заниматься реконструкцией страны после окончания военных действий.

В России инициативу «коалиции желающих» по размещению миротворческих войск на территории Украины считают неприемлемой. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал план отправки миротворцев в зоне СВО «науськиванием» Киева на продолжение военных действий с Москвой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше