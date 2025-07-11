Что известно о плане Макрона о 50 тыс. миротворцев на Украине

8 июля стало известно, что план Британии и Европы по размещению на Украине тысяч бойцов миротворческих сил отодвинут в сторону. Европейские союзники из «коалиции желающих» намерены сосредоточиться на поддержке украинской власти в ее войне на истощение с Россией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph. Причины отказа от первоначальной идеи отправить для поддержки Киева бойцов стран НАТО — неудачи Дональда Трампа в процессе урегулирования украинского кризиса, отказ Пентагона предоставить гарантии безопасности для европейских военных и несогласие ряда стран ЕС командировать своих солдат на Украину.