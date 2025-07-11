Что известно о плане Макрона о 50 тыс. миротворцев на Украине

Франция и Великобритания укрепляют партнерские отношения на фоне украинского конфликта и отказа США обеспечивать Европе гарантии безопасности. 10 июля французский президент и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили договор об углублении оборонного сотрудничества. Лидеры двух держав также провели заседание «коалиции желающих» в видеоформате.
По итогам визита на пресс-конференции на военной базе Нортвуд в Британии Эммануэль Макрон сделал заявление о наращивании совместных сил быстрого реагирования в пять раз.
Французский лидер добавил, что эти силы станут группировкой, которую планируется использовать в боевых действиях в крупных военных конфликтах. Макрон уточнил, что франко-британский объединенный экспедиционный корпус может быть предоставлен в «распоряжение НАТО» и уже является существенным вкладом в деятельность «коалиции желающих».
Президент Франции также заявил, что франко-британский корпус мог бы стать основой миротворческих военных сил для отправки на Украину после урегулирования конфликта, чтобы предостеречь Кремль от нового наступления.
На пресс-конференции в Лондоне Эммануэль Макрон уточнил информацию о миротворческой миссии «коалиции желающих» на Украине после вступления в силу режима прекращения огня. Политик заявил, что страны объединения планируют обеспечивать порядок на украинской территории только с помощью патрулирования воздушного и морского пространства.
8 июля стало известно, что план Британии и Европы по размещению на Украине тысяч бойцов миротворческих сил отодвинут в сторону. Европейские союзники из «коалиции желающих» намерены сосредоточиться на поддержке украинской власти в ее войне на истощение с Россией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph. Причины отказа от первоначальной идеи отправить для поддержки Киева бойцов стран НАТО — неудачи Дональда Трампа в процессе урегулирования украинского кризиса, отказ Пентагона предоставить гарантии безопасности для европейских военных и несогласие ряда стран ЕС командировать своих солдат на Украину.
Теперь члены «коалиции желающих» планируют увеличить объемы поставок вооружения Киеву и помочь оборонной промышленности Украины. Также западные сторонники Украины готовятся заниматься реконструкцией страны после окончания военных действий.
В России инициативу «коалиции желающих» по размещению миротворческих войск на территории Украины считают неприемлемой. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал план отправки миротворцев в зоне СВО «науськиванием» Киева на продолжение военных действий с Москвой.