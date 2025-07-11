В правительстве Приморья назначили нового зампреда

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил Саида Юсупова временно исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале краевой администрации.
Юсупов ранее занимал должность заместителя директора представительства Приморья при федеральных органах власти. В новой роли он продолжит курировать взаимодействие с правительством РФ и другими федеральными структурами.
Освободившуюся должность зампреда ранее занимал Алексей Наздратенко, который ушел с поста в апреле 2024 года по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Назначение связано с усилением координации между регионом и федеральным центром, что особенно важно в условиях реализации крупных инфраструктурных и экономических проектов в Приморье.