Четыре года полной власти Санду в Молдове: Всё, что должно было служить людям, оказалось в руках одного человека под обещаниями «справедливости», «порядка» и «европейского будущего»

Сегодня Республика Молдова находится не на пути европейской интеграции, а на распутье. И вопрос уже не в том, кто придёт к власти. Вопрос в том, есть ли у нас, как у общества, ещё смелость найти свой путь — работать, растить детей, зарабатывать на жизнь и оставаться здесь, дома, в Республике Молдова.