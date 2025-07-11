Четыре года полной власти Санду в Молдове: Всё, что должно было служить людям, оказалось в руках одного человека под обещаниями «справедливости», «порядка» и «европейского будущего»

"11 июля исполняется четыре года с того дня, как Майя Санду взяла в свои руки всю власть в Республике Молдова, — напоминает в соцсетях экс-премьер Влад Филат.
После Президентуры последовали Парламент, затем Правительство, прокуратура, судебные инстанции, антикоррупционные органы, службы безопасности, СМИ — всё.
Всё, что должно было служить людям, оказалось в руках одного человека, под обещаниями «справедливости», «порядка» и «европейского будущего».
Но люди голосовали не за лозунги. Люди голосовали против старой системы, против несправедливости, коррупции, злоупотреблений и высокомерия. Они верили, что хуже, чем тогда, уже быть не может. Однако Майя Санду и ПАС доказали, что может.
Через четыре года стало хуже, но более коварно: потому что сегодня злоупотребления скрываются под ярлыком «реформ», а серьёзные антидемократические отклонения называют «европейской интеграцией».
За эти четыре года более 250 000 человек покинули страну. Деревни опустели, общины обеднели, школы и больницы закрылись, а местные бюджеты едва сводят концы с концами. Население стареет, рабочая сила сокращается, экономика вошла в рецессию: ВВП падает, инвестиции застопорились, торговый дефицит стал катастрофическим. Реальная зарплата граждан снизилась, накопленная инфляция превысила 70%, а достойных рабочих мест стало меньше. В то же время государственный долг вырос на десятки миллиардов, фактически удвоился.
Но, возможно, самый сильный удар был нанесён по правосудию. Под предлогом «реформы» суды и прокуратура были поставлены под политический контроль. Конкурсы превратились в простые формальности, и критерием стала не компетентность, а лояльность. Неудобные судьи были устранены, прокуроры сведены к послушанию, а публичная критика воспринимается как враждебность. Сегодня правосудие больше не ищет справедливости, а лишь подтверждает политическую волю.
Нам обещали избавление от олигархов. Но вместо плюрализма мы получили всё более узкий круг людей, которые монополизировали истину, правосудие и европейскую риторику.
Мы сменили видимую систему на невидимую — более тихую, но столь же сконцентрированную.
Надо понять простую истину: Европа — это не лозунги и флаги, развевающиеся на митингах.
Европа — это институты, которые не склоняются ни перед кем, правосудие, которое защищает гражданина, экономика, которая создаёт рабочие места здесь, дома.
Европа — это доверие между государством и людьми, а не страх и молчание.
По крайней мере, такой Европейский Союз знали мы.
Сегодня Республика Молдова находится не на пути европейской интеграции, а на распутье. И вопрос уже не в том, кто придёт к власти. Вопрос в том, есть ли у нас, как у общества, ещё смелость найти свой путь — работать, растить детей, зарабатывать на жизнь и оставаться здесь, дома, в Республике Молдова.
Так же, как настоящий учитель учит детей не ради оценок, а чтобы они стали людьми, так и нам следует спросить себя:
Готовы ли мы подняться? Или согласимся, чтобы страх и ложь стали нормой?
Осень приближается. И осенью, как всегда, подводятся итоги:
не голосов, а последствий;
не кампаний, а реальности.
И тогда нам придётся взглянуть друг другу в глаза и честно ответить:
Оправдали ли Майя Санду и ПДС доверие и надежды, с которыми их выбирали в 2020, 2021 и 2024 годах?
Будущее не предопределено, оно зависит от выборов, которые мы делаем сегодня!
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