Кабмин утвердил план развития музыкальной индустрии до 2030 года

Для нормальной работы учреждений культуры и образования власти будут ежегодно анализировать их оснащенность, износ инструментов и оборудования и определять потребность в обновлении мощностей. Отвечать за это будут региональные органы вместе с Минпромторгом, Минкультуры, Минпросвещения и Минобрнауки. А средства на дооснащение и обновление будут выделяться из федерального бюджета.