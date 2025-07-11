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Алексей Беспрозванных вручил награды работникам рыбохозяйственного комплекса Калининградской области

Специалистов чествовали в преддверии Дня рыбака.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининграде в преддверии Дня рыбака чествовали представителей организаций рыбной промышленности региона. Как отметил на церемонии губернатор Алексей Беспрозванных, ежегодно наши рыбаки добывают 200 тысяч тонн рыбы, предприятия производят 300 тысяч тонн рыбной продукции, а каждая пятая банка российских рыбных консервов произведена в Калининградской области.

Глава региона вручил работникам отрасли ведомственные и областные награды, в том числе орден «За заслуги перед Калининградской областью» и благодарность.

Всего в отрасли сегодня трудится более 5,5 тыс человек.