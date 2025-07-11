Молдавская оппозиция провела пикет против правящей партии

Активисты также обратили внимание на тотальный рост тарифов и цен. Участники акции озвучили и другие показатели правления ПДС. «Так, за последние четыре года Молдова официально потеряла более 300 тысяч граждан, число молодых людей сократилось на 103 тысячи, а детей — более чем на 50 тысяч. Абсолютная бедность выросла с 25% до 31%, индекс потребительских цен вырос на 159%, в сельском хозяйстве за последний год спад составил 14,6%. Только в 2024 году и за первые месяцы 2025 года количество рабочих мест сократилось на 54 тысячи. За 4 года было закрыто 46 школ и 8 университетов», — перечисляются все показатели.