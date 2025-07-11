Эксперт: США ждут изменения позиции России по Украине

«Видимо, они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют», — цитируют Мартынова «РИА Новости».