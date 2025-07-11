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Эксперт: США ждут изменения позиции России по Украине

США надеются, что Россия изменит свою позицию по ключевым аспектам украинского конфликта, но в текущей ситуации это недостижимо. Об этом заявил директор Международного института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. Так он прокомментировал итоги переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Видимо, они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют», — цитируют Мартынова «РИА Новости».

Эксперт отметил, что система Patriot не отличается новизной, обладает ограниченной эффективностью и требует значительных эксплуатационных расходов, при этом стоимость одного запуска ракеты в среднем превышает 1 млн. долларов.

Подводя итоги, политолог указал, что Рубио не выдвинул новых идей после переговоров с Лавровым, а со стороны российского министра вновь была озвучена неизменная позиция Москвы относительно причин и важности урегулирования конфликта.

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