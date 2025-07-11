Эксперт: США ждут изменения позиции России по Украине

«Видимо, они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют», — цитируют Мартынова «РИА Новости».
Эксперт отметил, что система Patriot не отличается новизной, обладает ограниченной эффективностью и требует значительных эксплуатационных расходов, при этом стоимость одного запуска ракеты в среднем превышает 1 млн. долларов.
Подводя итоги, политолог указал, что Рубио не выдвинул новых идей после переговоров с Лавровым, а со стороны российского министра вновь была озвучена неизменная позиция Москвы относительно причин и важности урегулирования конфликта.