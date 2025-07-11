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Закон о регулировании деятельности фрилансеров в Молдове начнет работать с 2026 года

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Работа фрилансеров в Молдове будет регулироваться специальным законом, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление одобрил парламент на заседании на этой неделе..

Источник: Sputnik.md

Законопроект, разработанный Министерством экономического развития и диджитализации, должен будет облегчить индивидуальную трудовую деятельность в Молдове, упростить процесс управления бизнесом. В частности, для фрилансеров будет исключено обязательство вести бухгалтерский учет и представлять отчетность. Открытие такого рода бизнеса будет бесплатным и основываться только на уведомлении и подаче заявления в режиме онлайн в Агентство государственных услуг (ASP).

Новое законодательство предусматривает применение единого налога в размере 15%, который объединит подоходный налог, взносы на социальное страхование, на обязательное медицинское страхование и местные налоги, если общая сумма поступлений не превышает 1,2 миллиона леев в год.

Закон вступит в силу с января 2026 года.