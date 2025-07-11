Закон о регулировании деятельности фрилансеров в Молдове начнет работать с 2026 года

Законопроект, разработанный Министерством экономического развития и диджитализации, должен будет облегчить индивидуальную трудовую деятельность в Молдове, упростить процесс управления бизнесом. В частности, для фрилансеров будет исключено обязательство вести бухгалтерский учет и представлять отчетность. Открытие такого рода бизнеса будет бесплатным и основываться только на уведомлении и подаче заявления в режиме онлайн в Агентство государственных услуг (ASP).