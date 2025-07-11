Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду

По его мнению, самый сильный удар был нанесен по правосудию. «Под предлогом “реформы” суды и прокуратура были поставлены под политический контроль. Конкурсы превратились в простые формальности, и критерием стала не компетентность, а лояльность. Неудобные судьи были устранены, прокуроры сведены к послушанию, а публичная критика воспринимается как враждебность. Сегодня правосудие больше не ищет справедливости, а лишь подтверждает политическую волю», — подчеркнул он.