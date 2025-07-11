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Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании 34-летия независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о подготовке к тридцать четвертой годовщине государственной независимости Узбекистана. Празднование знаменательной даты пройдет под девизом — «Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!». Об этом сообщает агентство УзА.

Источник: Sputnik.uz

В соответствии с документом утверждена концепция праздничных мероприятий. Так, Праздник независимости пройдет в республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте, а также во всех городах и районах, селах и аулах.

На местах будут организованы духовно-просветительские мероприятия, литературно-художественные вечера, дни национального кино, всенародные гулянья, культурные и спортивные мероприятия, посвященные значению праздника Независимости в развитии страны.

В них примут активное участие известные деятели науки, культуры и искусства, творческие работники, спортсмены, представители общественности.

К подготовке основных праздничных мероприятий по всей республике будут привлекать творческие группы из числа сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, художников сцены, талантливых молодых исполнителей, представителей искусства маком и бахши, обладающих высоким профессиональным мастерством и опытом.

В рамках празднования состоятся традиционные республиканские конкурсы «Образ Родины глазами художника», «Жить во имя Родины!» и «Самый великий, самый дорогой», а также конкурсы на лучшие песни и музыкальные произведения, воспевающие независимость страны.

Награждение победителей и призеров этих конкурсов состоится в торжественной обстановке накануне Дня независимости.

Всю работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий будут широко освещать телевидение и другие средства массовой информации.

Контроль за исполнением постановления возложен на Премьер-министра страны Абдуллу Арипова и руководителя Департамента социального развития Администрации президента республики Узбекистан Одила Абдурахманова.