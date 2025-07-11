Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании 34-летия независимости Узбекистана

В соответствии с документом утверждена концепция праздничных мероприятий. Так, Праздник независимости пройдет в республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте, а также во всех городах и районах, селах и аулах.
На местах будут организованы духовно-просветительские мероприятия, литературно-художественные вечера, дни национального кино, всенародные гулянья, культурные и спортивные мероприятия, посвященные значению праздника Независимости в развитии страны.
В них примут активное участие известные деятели науки, культуры и искусства, творческие работники, спортсмены, представители общественности.
К подготовке основных праздничных мероприятий по всей республике будут привлекать творческие группы из числа сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, художников сцены, талантливых молодых исполнителей, представителей искусства маком и бахши, обладающих высоким профессиональным мастерством и опытом.
В рамках празднования состоятся традиционные республиканские конкурсы «Образ Родины глазами художника», «Жить во имя Родины!» и «Самый великий, самый дорогой», а также конкурсы на лучшие песни и музыкальные произведения, воспевающие независимость страны.
Награждение победителей и призеров этих конкурсов состоится в торжественной обстановке накануне Дня независимости.
Всю работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий будут широко освещать телевидение и другие средства массовой информации.
Контроль за исполнением постановления возложен на Премьер-министра страны Абдуллу Арипова и руководителя Департамента социального развития Администрации президента республики Узбекистан Одила Абдурахманова.