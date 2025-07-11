Главу свердловского ГУФСИН Александра Федорова наградили Орденом Почета

Свердловское ГУФСИН лидирует в России по выпуску продукции: в 2024 году произведено товаров и услуг на сумму 4,418 млрд руб., при этом показатели за тот же период 2023 года составили 3,22 млрд руб. Чистая прибыль составила 469 млн руб., а с начала года выпущено продукции почти на 3 млрд руб., что в 1,5 раза выше плана.