Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги

Сегодня Афганистан стал для нас одним из важных партнеров, с которым активно развиваем торгово-экономическую повестку. Мы нацелены на увеличение товарооборота до 3 млрд долларов — соответствующая задача уже определена и поддержана обеими сторонами. Для этого Казахстан готов нарастить поставки сельхозпродуктов, ГСМ, минеральных удобрений, продукции химической промышленности.