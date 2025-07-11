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Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с властями Афганистана.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, стороны подробно обсудили создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие Трансафганского маршрута, как ключевого элемента в обеспечении устойчивой и взаимовыгодной торговли в регионе.

В этом контексте подтверждено намерение Казахстана инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат».

сообщает МИД

Отдельное внимание уделили вопросам расширения поставок афганской продукции на казахстанский рынок. В республике представлены фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки афганского производства.

В целях расширения торговли предложено наладить поставки данной продукции в западные регионы Казахстана через пограничный город Тургунди и территорию Туркменистана, отметили в ведомстве. Это позволит казахстанским потребителям получать свежую продукцию в межсезонье, а афганским фермерам — выйти на крупный рынок сбыта.

Сегодня Афганистан стал для нас одним из важных партнеров, с которым активно развиваем торгово-экономическую повестку. Мы нацелены на увеличение товарооборота до 3 млрд долларов — соответствующая задача уже определена и поддержана обеими сторонами. Для этого Казахстан готов нарастить поставки сельхозпродуктов, ГСМ, минеральных удобрений, продукции химической промышленности.

отметил глава МИД РК

По итогам встреч был подписан Меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной Азией и Южной Азией.

Также Нуртлеу сообщил о намерении Казахстана вдвое увеличить количество квот для афганских студентов в рамках действующих программ поддержки.

Власти Афганистана полностью поддержали создание Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

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