США призвали Южную Корею присоединиться к сдерживанию Китая

«Директор по торговой политике Чан Сон Гиль заявил, что США просят Сеул присоединиться к мерам по сдерживанию Китая в “других областях” в качестве предварительного условия для двустороннего сотрудничества в области судостроения», — цитируют «Известия» публикацию Reuters.
Как заявил представитель ведомства, американская сторона выражает обеспокоенность в связи с ростом влиянием Китая в судостроительной отрасли и рассматривает Южную Корею в качестве стратегического союзника для сотрудничества в данной сфере.
Ранее на то, что торговые переговоры США и Южной Кореи идут сложно, обращал внимание политолог-американист Малек Дудаков. Он отмечал, что на президентских выборах в республике победил прагматик Ли Джэмён — сторонник проведения независимой от США политики и нормализации отношений с Россией и Китаем. Вести стратегию давления на Китай в таких условиях США будет сильно сложнее.