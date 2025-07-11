США призвали Южную Корею присоединиться к сдерживанию Китая

Ранее на то, что торговые переговоры США и Южной Кореи идут сложно, обращал внимание политолог-американист Малек Дудаков. Он отмечал, что на президентских выборах в республике победил прагматик Ли Джэмён — сторонник проведения независимой от США политики и нормализации отношений с Россией и Китаем. Вести стратегию давления на Китай в таких условиях США будет сильно сложнее.