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США призвали Южную Корею присоединиться к сдерживанию Китая

Соединенные Штаты предложили Южной Корее совместно работать над сдерживанием Китая на торговых переговорах. Об этом 11 июля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя министерства торговли республики.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Директор по торговой политике Чан Сон Гиль заявил, что США просят Сеул присоединиться к мерам по сдерживанию Китая в “других областях” в качестве предварительного условия для двустороннего сотрудничества в области судостроения», — цитируют «Известия» публикацию Reuters.

Как заявил представитель ведомства, американская сторона выражает обеспокоенность в связи с ростом влиянием Китая в судостроительной отрасли и рассматривает Южную Корею в качестве стратегического союзника для сотрудничества в данной сфере.

Ранее на то, что торговые переговоры США и Южной Кореи идут сложно, обращал внимание политолог-американист Малек Дудаков. Он отмечал, что на президентских выборах в республике победил прагматик Ли Джэмён — сторонник проведения независимой от США политики и нормализации отношений с Россией и Китаем. Вести стратегию давления на Китай в таких условиях США будет сильно сложнее.