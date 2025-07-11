Шор объяснил, почему Гуцул оставили под домашним арестом

По его словам, президенту Молдавии Майе Санду было мало ответа Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС, когда почти 95% жителей автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. «Она не поняла, когда сама не набрала и 3% в автономии. И сейчас хочет “закрепить” успех. Что ж, на парламентских выборах число голосов за ПДС будет отрицательным. И не только в Гагаузии», — подчеркнул политик.