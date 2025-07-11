Axios: НАТО сможет закупать у США не только оборонительное, но и наступательное оружие для Украины

Это серьезный сдвиг в политике Трампа, который долгое время пытался избежать личного участия в украинском конфликте и отвергал идею новых поставок вооружений Киеву, говорится в статье. «Мы не будем отправлять оружие на Украину. Президент будет отправлять оборонительное оружие странам — членам НАТО. А они будут решать, что с ним делать», — пояснил американский чиновник. Сам Трамп подтвердил в интервью NBC, что оружие в конечном итоге будет получать Киев.
Наше оружие поступает в НАТО, а затем НАТО предоставляет его Украине, и НАТО платит за это оружие.
Эта схема была предложена на недавнем саммите НАТО и обсуждалась с Украиной и европейскими союзниками. Трамп давно критиковал экс-президента Джо Байдена за то, что тот потратил миллиарды долларов на «бесконечную войну» на Украине. Теперь он может смело утверждать, что не повторяет ошибку своего предшественника, потому что именно продает оружие, а не предоставляет его в качестве помощи.
Причем один из собеседников Axios утверждает, что, несмотря на то, что в последние дни глава Белого дома неоднократно говорил, что США будут поставлять Киеву только оборонительное вооружение, продажа оружия НАТО для последующей передачи Украине может включать в себя не только системы противовоздушной обороны, но и наступательное вооружение.