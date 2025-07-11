Axios: НАТО сможет закупать у США не только оборонительное, но и наступательное оружие для Украины

Эта схема была предложена на недавнем саммите НАТО и обсуждалась с Украиной и европейскими союзниками. Трамп давно критиковал экс-президента Джо Байдена за то, что тот потратил миллиарды долларов на «бесконечную войну» на Украине. Теперь он может смело утверждать, что не повторяет ошибку своего предшественника, потому что именно продает оружие, а не предоставляет его в качестве помощи.