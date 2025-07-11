«Это невероятно». В словах Трампа о ПВО для Киева заметили странную деталь

Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов. Однако во вторник портал Axios сообщил, что Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.