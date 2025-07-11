«Вы, возможно, думаете: “Это десять полноценных стартовых площадок для ракет, выгодное предложение!” Но — хотя это может показаться невероятным — видимо, это означает конкретно десять ракет-перехватчиков, то есть боеприпасов. В этом фарсе явно прослеживается намеренная двойная игра», — говорится в материале.
По словам автора статьи, если это так, то эти десять ракет тут же исчезнут при первой российской атаке. Это будет жалкое зрелище, заключил он.
Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов. Однако во вторник портал Axios сообщил, что Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.