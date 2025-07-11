Кремль ответил на послание Мерца к Путину

«Речь идет о десятках миллиардов евро на регулярной основе, это деньги европейских налогоплательщиков», — заявил Песков. Другой вариант «мог бы не предусматривать выделение такого количества денег», для этого Европе нужно принять во внимание озабоченности России и начать диалог, основанный на взаимном уважении, добавил он. Последний вариант, по логике, наиболее предпочтителен, но «не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах», отметил пресс-секретарь президента.
Так он ответил на просьбу прокомментировать обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к российскому президенту Владимиру Путину. «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся», — заявил он накануне на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины. Тогда же Мерц озвучил послание к властям США, призвав их остаться «с европейцами, по эту сторону». Канцлер отметил, что у Берлина и Вашингтона схожие интересы.
Песков назвал Мерца «яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы» и заявил, что Москва это понимает и учитывает при планировании дальнейших действий. Ранее на этой неделе немецкий канцлер заявил, что дипломатические способы урегулирования, по его мнению, исчерпали себя, и пообещал Украине дальнейшую поддержку.