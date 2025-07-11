Кремль ответил на послание Мерца к Путину

«Речь идет о десятках миллиардов евро на регулярной основе, это деньги европейских налогоплательщиков», — заявил Песков. Другой вариант «мог бы не предусматривать выделение такого количества денег», для этого Европе нужно принять во внимание озабоченности России и начать диалог, основанный на взаимном уважении, добавил он. Последний вариант, по логике, наиболее предпочтителен, но «не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах», отметил пресс-секретарь президента.