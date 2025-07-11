Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 июля: главное

В пятницу представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

РФ ждет анонсированного Трампом «важного заявления» в понедельник, чтобы узнать, о чем оно.

Кремль не будет раскрывать суть предложений России, переданных Лавровым Рубио.

Решение США продавать оружие НАТО для перепродажи Украине — «это бизнес».

Европа обсуждает разные варианты содержания Украины для продолжения войны с Россией.

Речь идет о десятках миллиардах евро на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев. Другой же вариант — он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи границ РФ является неприемлемым для Москвы.

Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией.

Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

ЕС готов коверкать историческую правду в угоду сиюминутным интересам.

В целом, европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам, как им кажется. Это не поможет им в будущем, однозначно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ ждет от Украины предложений по срокам продолжения прямых переговоров.

Россия продолжает работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной.

РФ использует свой опыт в преодолении санкций для борьбы с мерами ЕС против ее нефтегазового экспорта.

Арктика должна быть территорией сотрудничества, а не военной конфронтации.

Россия будучи арктической державой и имея в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти пространства, взаимодействует со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

11 июля Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

В понедельник глава государства проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше