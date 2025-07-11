Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 июля: главное

Речь идет о десятках миллиардах евро на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев. Другой же вариант — он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог.