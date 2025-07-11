РФ ждет анонсированного Трампом «важного заявления» в понедельник, чтобы узнать, о чем оно.
Кремль не будет раскрывать суть предложений России, переданных Лавровым Рубио.
Решение США продавать оружие НАТО для перепродажи Украине — «это бизнес».
Европа обсуждает разные варианты содержания Украины для продолжения войны с Россией.
Речь идет о десятках миллиардах евро на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Ну, это как бы вариант, как они считают, для европейцев. Другой же вариант — он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог.
Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи границ РФ является неприемлемым для Москвы.
Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией.
Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях.
ЕС готов коверкать историческую правду в угоду сиюминутным интересам.
В целом, европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам, как им кажется. Это не поможет им в будущем, однозначно.
РФ ждет от Украины предложений по срокам продолжения прямых переговоров.
Россия продолжает работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной.
РФ использует свой опыт в преодолении санкций для борьбы с мерами ЕС против ее нефтегазового экспорта.
Арктика должна быть территорией сотрудничества, а не военной конфронтации.
Россия будучи арктической державой и имея в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти пространства, взаимодействует со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше.
11 июля Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
В понедельник глава государства проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии.