Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о влиянии жары на работу в Кремле

Сотрудники Кремля в жару работают как обычно и выполняют рекомендации по собственному желанию, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Те, кто любит горячую погоду, жаркую, те выходят на улицы. Те, кто не любят, спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме», — сказал Песков.

В июле 2022 года Песков поделился, что во время жары в Кремле регулируют кондиционеры и избегают сквозняков.

В июле 2025 года синоптики уже несколько дней предупреждают москвичей о жаре. Так, накануне, 10 июля, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в столице для того дня — плюс 33,7 градуса.

В пятницу, 4 июля, Роспотребнадзор выпустил инструкцию, как в условиях повышенной температуры воздуха организовать рациональный режим работы, чтобы избежать перегревания организма. В ведомстве порекомендовали сократить рабочий день на четыре часа, если помещение нагрелось до 30,5 градуса.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше