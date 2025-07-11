Правительство Омской области будет продавать конфискованные еду и компьютеры

Принимать, хранить и выставлять имущество на торги поручили Центру учёта и содержания собственности Омской области. Он займётся транспортировкой, экспертизой и самой продажей. Информацию о предстоящих аукционах обещают публиковать на электронных торговых площадках, где будут указаны все условия участия, сообщает пресс-служба министерства имущества.