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Правительство Омской области будет продавать конфискованные еду и компьютеры

А также прочее изъятое имущество.

Источник: Om1 Омск

С июля Омская область начнёт продавать конфискованные товары через электронные аукционы — правительство региона утвердило порядок, который делает процесс прозрачным и простым для покупателей.

Документ описывает, как будут проходить публичные торги и что именно перейдёт в собственность области: продукты питания, бытовую и компьютерную технику, комплектующие, лекарства и медицинское оборудование, другие ценные вещи.

Принимать, хранить и выставлять имущество на торги поручили Центру учёта и содержания собственности Омской области. Он займётся транспортировкой, экспертизой и самой продажей. Информацию о предстоящих аукционах обещают публиковать на электронных торговых площадках, где будут указаны все условия участия, сообщает пресс-служба министерства имущества.

Новый порядок стал возможен после того, как федеральные изменения в КоАП передали регионам право распоряжаться конфискованным имуществом. Власти уверены, что это позволит использовать изъятые товары с пользой для бюджета и гарантирует открытость торгов.