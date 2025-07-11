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Минниханов и Новак провели рабочую встречу в Альметьевске

На полях Нефтяного саммита, проходящего в Альметьевске, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Лидер республики выразил благодарность в адрес Новака за участие в саммите и подчеркнул значимость совместной работы по реализации стратегически важных проектов в сферах нефтехимии и энергетики.

На встрече стороны обсудили ход и перспективы реализации энергетических инициатив на территории Татарстана.

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