Минниханов и Новак провели рабочую встречу в Альметьевске

Лидер республики выразил благодарность в адрес Новака за участие в саммите и подчеркнул значимость совместной работы по реализации стратегически важных проектов в сферах нефтехимии и энергетики.
На встрече стороны обсудили ход и перспективы реализации энергетических инициатив на территории Татарстана.
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