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100 миллионов долларов для спикера парламента Молдовы сущий пустяк: Игорю Гросу по барабану, потеряем американский рынок — да и черт с ним, главное, чтобы зарплата капала ежемесячно

Спикер парламента рекомендовал молдавским экспортёрам отказаться от американского рынка.

Источник: Комсомольская правда

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу рекомендовал молдавским экспортёрам отказаться от американского рынка после введения администрацией Дональда Трампа 25-процентных тарифов на молдавскую продукцию.

Гросу признал, что «наши экспортёры затронуты, это без сомнений, но мой месседж прост — есть другие рынки»:

— Есть Евросоюз, большой рынок, почти 500 миллионов потребителей, они потребляют каждый день, потребляют прилично и если у нас есть что-то приличное — а у нас есть приличное — то можем поставлять в Евросоюз.

Вот так всё просто. Экспортёры просто дураками были, что везли продукцию на 100 миллионов в год аж за океан, когда могли барыжить её в Румынии, Болгарии или Италии с Францией, где, как известно, ежедневно с пяти утра очереди стоят из европейцев за молдавской продукцией.

100 миллионов долларов для Игоря Гросу сущий пустяк. Пусть у бизнесменов спросит, которые с США работают, нормально ли им терять американский рынок, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».

Первую десятку товаров, экспортируемых в США из Молдовы, со значительным отрывом возглавляют алкогольные напитки.

Второе место занимают запчасти для самолетов и вертолетов, по-видимому, от старой техники.

На третьем месте — сигареты.

В ТОП-10 также входят пластиковые изделия (различные пробки, колпачки и упаковка); виноградные вина; хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье и т. д.; сушеные овощи; свежие и сушеные фрукты; другие ферментированные напитки и различная одежда для женщин и девочек.

Всего молдавский экспорт в США составляет 2,5% от общего объёма. И мы этой цифры долгими годами добивались.

Но Гросу — по барабану. Нет российского рынка — и ладно. Потеряем американский — да и черт с ним. Главное, чтобы зарплата капала ежемесячно.

И кто-то же за них собирается голосовать…

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