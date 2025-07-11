100 миллионов долларов для спикера парламента Молдовы сущий пустяк: Игорю Гросу по барабану, потеряем американский рынок — да и черт с ним, главное, чтобы зарплата капала ежемесячно

Вот так всё просто. Экспортёры просто дураками были, что везли продукцию на 100 миллионов в год аж за океан, когда могли барыжить её в Румынии, Болгарии или Италии с Францией, где, как известно, ежедневно с пяти утра очереди стоят из европейцев за молдавской продукцией.