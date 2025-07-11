Полковник Ходаренок: политическая линия Мерца может привести к третьей мировой

И вот после подобного заявлять федеральному канцлеру «мы не сдадимся» как-то совершенно неуместно. Не попадает он в ноты. Логичнее Фридриху Мерцу было бы сказать в этой ситуации — «Берлин участвовал в этой войне, участвует в ней в настоящее время и будет участвовать в будущем». Это было бы куда как честнее.