Глава Башкирии ознакомился в Бирске с производством игрушек

«Посмотрите, какое предприятие, какой двор, и своя оранжерея тут. Предприятие, когда хорошие условия труда создаёт, это людей привлекает. Я в первый раз здесь. Не знал, что оно такого масштаба. Качественные игрушки производят, это надёжнее, чем непонятно откуда привезённое. Мы сегодня на “Промчасе” поговорим как раз про индустрию детских товаров», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».