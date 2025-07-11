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Глава Башкирии ознакомился в Бирске с производством игрушек

Сегодня рабочая поездка Главы Башкортостана Радия Хабирова в Бирск началась с посещения производственной площадки предприятия «Спектр».

Источник: Башинформ

Это один из опытных республиканских производителей, который занимается изготовлением игрушек на протяжении 35 лет. Предприятие осуществляет полный цикл производства продукции: проектирование конструкции, разработка дизайна, изготовление пресс-форм, литье, сборка и упаковка готового изделия. Директор предприятия Владимир Ярмоленко рассказал, что в ассортименте завода детские игрушки, товары для активного отдыха и спорта, детского творчества. Их отличает высокое качество, безопасность, прочность, яркая цветовая гамма, невысокая цена.

Глава республики осмотрел механосборочный, инструментальный, трубный, литейный, сборочный цеха игрушек, склад полуфабрикатов игрушек и пошивочный цех.

Здесь трудятся 266 человек. Предприятие сотрудничает с образовательными учреждениями, реализуя оптом и в розницу свою продукцию в детские сады Уфы. Выпускаемая продукция поставляется в Москву, Екатеринбург, Ярославль, Пермь, а также в Белоруссию, Казахстан.

Радий Хабиров осмотрел небольшую оранжерею, где выращиваются живые цветы и растения. Сюда частенько заходят работники предприятия, чтобы отвлечься от трудовых будней и получить новый заряд энергии.

«Наши мастера вкладывают в каждую игрушку частичку своей души. Поэтому они получаются такими долговечными и красивыми», — отметил директор предприятия.

Предприятие из Бирска ежегодно принимает участие во Всероссийском фестивале игрушек и игр «Айда играть», который проходит в Уфе.

«Посмотрите, какое предприятие, какой двор, и своя оранжерея тут. Предприятие, когда хорошие условия труда создаёт, это людей привлекает. Я в первый раз здесь. Не знал, что оно такого масштаба. Качественные игрушки производят, это надёжнее, чем непонятно откуда привезённое. Мы сегодня на “Промчасе” поговорим как раз про индустрию детских товаров», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».