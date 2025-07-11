NYT узнала о проверках отношения к начальству в ФБР на полиграфе

Сенат утвердил Кэша Пателя на должность директора ФБР в феврале 2025 года. В 2017 году был старшим советником по борьбе с терроризмом в комитете по разведке Палаты представителей конгресса. В феврале 2019-го Патель стал сотрудником Совета нацбезопасности, а спустя год перешел в аппарат директора Национальной разведки. В январе 2021 года, после того как Белый дом возглавил Джо Байден, Патель покинул госслужбу и вошел в совет управляющих медиакомпании Трампа Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social.