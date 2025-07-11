Le Monde: Европа не сможет заменить американскую помощь Киеву в двух областях

Согласно статье, европейские лидеры уже несколько месяцев мобилизуются для решения проблемы, связанной с отказом США от дальнейшей поддержки Украины: будь то в рамках Североатлантического альянса, Европейского союза или на двусторонней основе.
Военная помощь США Киеву составляет около 30 млрд долларов в год, поэтому с финансовой точки зрения заменить ее будет несложно, считает Франсуа Хейсбург, специальный советник Фонда стратегических исследований в Париже. Но в двух областях полноценно заместить поддержку США Европа не сможет: противовоздушная оборона и разведка.
Европейцы не могут заменить американские ракеты Patriot. И вопрос здесь не в деньгах, а в сроках. Производственные мощности в Европе пока не готовы.
Хотя в Германии сейчас монтируются сборочные линии для производства ракет Patriot последнего поколения, до сих пор неизвестно, разрешит ли Вашингтон, который сохраняет за собой право контроля над экспортом, поставку этих ракет в Киев.
Еще хуже обстоят дела с разведкой, считает Le Monde.
США предоставили практически уникальные средства для мониторинга и идентификации российских действий, которые европейцам и украинцам будет крайне сложно заменить.
Тем не менее европейцы по-прежнему надеются, что в этой чувствительной сфере Белый дом не откажет в поддержке. На этой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Риме призвал американского лидера Дональда Трампа сохранить союзнические отношения с европейскими странами. Он убежден, что интересы США и Европы совпадают, поэтому они должны действовать сообща.