Le Monde: Европа не сможет заменить американскую помощь Киеву в двух областях

Тем не менее европейцы по-прежнему надеются, что в этой чувствительной сфере Белый дом не откажет в поддержке. На этой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Риме призвал американского лидера Дональда Трампа сохранить союзнические отношения с европейскими странами. Он убежден, что интересы США и Европы совпадают, поэтому они должны действовать сообща.